Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Le gouvernement fédéral a "pris acte" du document alors que Les Régions wallonne et bruxelloise ont approuvé jeudi le pacte énergétique. Le gouvernement Michel entend mener au plus vite, avec les Régions et les acteurs économiques et sociaux, des "vérifications complémentaires", sur base du document élaboré par les ministres de l'Energie, permettant de s'assurer que les objectifs garantissant un avenir énergétique au pays soient remplis.