A.Fr. avec Belga Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken (photo), indique que le nombre de détenus de nationalité étrangère qui font l’objet d’une interdiction de longue durée de pénétrer sur le territoire belge, une fois leur peine purgée, connait une importante augmentation. En cause, des mesures plus strictes, rapporte le quotidien Het Laatste Nieuws.