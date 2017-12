Après avoir pris d'assaut les hôtels bruxellois, les participants se sont rassemblés dans le parc du Cinquantenaire dès 10h00. Plusieurs familles avec enfants sont de la partie, qui se déroule dans le calme jusqu'ici.

Aux côtés des milliers de drapeaux catalans, on peut apercevoir quelques drapeaux flamands et belges. Des personnes distribuent des pins ornés des deux drapeaux catalan et flamand. "Puigdemont, notre prochain président", scandent certains. Une délégation de la N-VA est présente.

Le cortège a démarré de l'esplanade du Cinquantenaire à 11h30. La manifestation se poursuivra ensuite avenue de la Renaissance, avenue de Cortenbergh, rue Stevin et chaussée d'Etterbeek. Le rassemblement devrait prendre fin vers 15h30-16h sur la place Jean Rey, à Etterbeek.

La police demande de privilégier le métro pour circuler autour de Mérode et dans le quartier européen. Quelques lignes de bus et tram sont déviées ou limitées.