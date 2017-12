Didier Reynders a rencontré mardi son homologue américain Rex Tillerson pour lui déclarer que la relocalisation de l'ambassade américaine à Jérusalem était une très mauvaise décision. "Parfois, il est possible d'avoir de l'influence, mais le président Trump avait déjà pris sa décision", a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères dans "De ochtend" (VRT). "C'était aussi une promesse électorale de Trump. Nous assistons de plus en plus à une nouvelle évolution aux États-Unis vers une politique unilatérale sans véritable discussion avec ses partenaires".

C'est pourquoi le ministre belge des Affaires étrangères estime qu'il est temps que l'Union européenne joue un rôle plus important dans ce dossier. "Nous sommes le premier partenaire commercial d'Israël et le premier bailleur de fonds du gouvernement palestinien. Depuis l’Europe, nous devrions essayer d'organiser un contact direct entre les deux partenaires".

De nouveaux pourparlers de paix seront menés cette fois par l'Europe. Lundi prochain, il y aura déjà une rencontre informelle à Bruxelles entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères Federica Mogherini et en janvier c’est le président palestinien Mahmoud Abbas qui se rendra à Bruxelles. Mais Didier Reynders souligne:" Il faudra toujours que les Etats unis fasse partie (ndlr des négociations). Il est impossible de parvenir à un accord sans la pression américaine sur Israël".