Le président du Parlement flamand confirme le contenu de cette lettre à la VRT : "Au Parlement flamand, on pose environ 7000 questions écrites par an" "Ben Weyts a de nombreuses compétences qui intéressent les gens et doit traiter de très nombreuses questions. Apparemment, il ne peut pas toujours respecter ce tempo."

Jan Peumans souligne en outre qu’en moyenne 88 % des questions parlementaires reçoivent une réponse dans les temps impartis.