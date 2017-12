La métropole américaine s'appuie sur une seule zone de police pour 8,5 millions d'habitants. Bruxelles en compte six pour 1,2 million de personnes. Dans sa communication via la VRT, et par voie de communiqué, le ministre Geens a insisté sur le fait que l'implication de la police new-yorkaise dans la police de proximité avait contribué à faire baisser l'usage d'armes à feu de 30% et réduit le nombre d'interrogatoires, de détentions et de fouilles, de 685.724 en 2011 à 22.929 en 2015.