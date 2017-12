Notamment ministre de l'Action sociale et de la Santé dans l'exécutif wallon, et en charge de la Culture pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli pointe quant à elle les dossiers chauds de la sécu, et accuse les nationalistes flamands de "rendre communautaire n'importe quelle question", notamment celle des numéros Inami pourtant gérée par l'Open VLD Maggie De Block (mais "quel est son poids au gouvernement face à la N-VA?").

A l'échelon local, pour les élections communales de l'an prochain, la ministre sera "dernière sur la liste CDH", annonce-t-elle. "Parce que ma volonté est d'être ministre jusqu'au dernier jour de mon mandat. Et je ne veux pas de faux messages à l'électeur".