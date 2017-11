À Bruxelles, le gouvernement fédéral fournit un refuge de nuit de deuxième ligne aux sans-abri pendant les mois d'hiver.

Cette année, cette mission a été confiée à un consortium composé de la Croix-Rouge, du CAW Brussel et de Médecins du Monde. "Mais tous ces partenaires sont actuellement sans emploi en l'absence d'un lieu de travail", signale Zuhal Demir dans un communiqué.

La secrétaire d'Etat indique qu'une réunion s'est tenue mercredi après-midi en présence de membres des cabinets des ministres bruxellois Rudi Vervoort et Pascal Smet afin de s'assurer qu'un accord avait été conclu entre les partenaires et Citydev. La Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale doit en effet rendre disponible un bâtiment situé à Haren et déjà utilisé l'année dernière pour l'accueil.

"La réunion a été constructive, avec un accord conclu par tous les partenaires", indique Zuhal Demir. "Pourtant, Citydev a ensuite refusé estimant qu'il fallait s'assurer que le chauffage et l'alarme incendie étaient opérationnels."

La secrétaire d'Etat dit déplorer "le résultat décevant de cette réunion." "Aujourd'hui, nous avons perdu un autre jour crucial", ajoute-t-elle. "Les moyens et les gens sont là. Je ne veux accuser personne de jeux politiques ou de laxisme, mais j'appelle la Ville, la Région et tous les autres partenaires à donner la priorité aux refuges pour sans-abri."