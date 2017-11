A.Fr. (avec Belga) Le cardinal et archevêque de Malines-Bruxelles, Jozef De Kesel (photo), appelle la Belgique, l’Union européenne et toute la communauté internationale à exprimer son soutien et sa solidarité en faveur de la justice et de la paix en République démocratique du Congo (RDC). Il se dit "fort préoccupé" par la situation "très tendue au Congo".