Après d'intenses négociations, les élections présidentielles devaient être fixées au plus tard à la fin de l'année, avec un an de retard. Les électeurs congolais se rendront finalement aux urnes, au plus tôt, en décembre 2018. La province du Kasaï, dans l'est du pays, est toujours en proie à un grave crise humanitaire. Les groupes rebelles s'en prennent régulièrement à l'opposition, à la société civile et aux journalistes.

Le régime de Kinshasa reproche au ministre des Affaires étrangères de se ranger du côté de l'opposition. Les relations diplomatiques ne se sont pas réchauffées ces derniers mois. En septembre dernier, lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, la délégation congolaise a insisté pour que le ministre Reynders n'assiste pas à la rencontre entre le Premier ministre Charles Michel et le président Joseph Kabila. Une rencontre entre les deux leaders n'est, d'ailleurs, pas prévue, tout comme d'autres réunions officielles.