Près de 150 Casques bleus sont déjà décédés au Mali. Cette mission de quatre mois - prolongeable encore deux mois - n’est pas sans danger, reconnait le ministre de la Défense, Steven Vandeput (photo). "C’est une région en guerre, et des risques sont toujours liés à la guerre. Mais les Belges travailleront depuis une base des Nations Unies sécurisée. Parfois ils devront voler au-dessus de régions plus dangereuses". Les deux nouveaux hélicoptères belges et leur équipage y arriveront en février prochain.