"Il y a apparemment bien eu un contact téléphonique à ce sujet entre les zones de police", précise Bart De Wever via son porte-parole. Mais ses services étaient déjà au courant de la venue du bus et cela n’aurait rien changé. Nous avons d'ailleurs pour habitude à Anvers de permettre la liberté d'expression et de manifestation autant que possible à condition que de bons accords soient conclus. Les événements qui sont interdits peuvent se compter sur les doigts d'une main", a ajouté Bart De Wever.

Le bourgmestre explique que des accords clairs avaient été conclus avec les organisateurs de la manifestation. Celle-ci devait ainsi rester statique. Il n'était dès lors pas prévu qu'un bus de propagande circule dans un quartier de la ville à forte densité turque, souligne Bart De Wever.