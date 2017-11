Le bourgmestre d’Anvers est président de la N-VA depuis 2004. Selon les statuts du parti, un nouveau président doit être désigné après deux mandats. Cependant, l'homme politique a fait part de son souhait de continuer à diriger le parti après les élections de 2018 et 2019. Il a donc demandé et obtenu l'accord du bureau de parti pour se présenter comme candidat pour un nouveau mandat.

Les membres du parti ont pu voter du 6 au 13 novembre et 98,5 % des voix ont été exprimées en faveur de Bart De Wever.

La N-VA a jeté samedi les grandes lignes de sa campagne électorale en vue des élections communales en 2018 et législatives en 2019.

Avec le slogan "En sécurité dans une Flandre prospère" ("Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen"), le premier parti flamand souhaite mettre l'accent sur la reprise économique, la sécurité et l'identité.

"En sécurité dans une Flandre prospère" résume ce que nous souhaitons souligner lors des élections communales en 2018 et des élections flamande, fédérale et européenne de 2019", a expliqué Bart De Wever.

"Nous avons prouvé au cours des dernières années que la N-VA fait la différence. Le changement fonctionne: les impôts ont baissé, il y a plus d'emplois que jamais, nous investissons de nouveau dans notre sécurité et nous poursuivons une politique de migration stricte mais juste."

Mais il reste du travail, selon le président de la N-VA: "Nous devons entreprendre des réformes sur le plan socio-économique afin de réduire les dettes du passé et assurer notre prospérité. Les défis restent également importants en matière de sécurité et de migration."

Le slogan sera adapté en fonction des villes et communes. "A Anvers, il sera adapté en 'En sécurité dans une ville d'Anvers prospère'. De cette façon, la campagne sera uniforme dans toute la Flandre et elle sera lancée à l'échelle nationale après le 14 octobre 2018", indique Bart De Wever.