Le projet suscite toujours une vive controverse, qui s'est traduite dans un débat animé entre partis de gauche et de droite: d'un côté l'atteinte au droit de grève et la menace de chaos lorsque le dispositif sera mis en œuvre, de l'autre côté la garantie du droit d'aller travailler et la clarté offerte au voyageur qui saura si son train roule ou non.

Le vote au parlement ne clôt cependant pas le dossier. Les comités de direction de la SNCB et d'Infrabel devront déterminer quelles sont les catégories de personnel indispensables à la circulation des trains après un avis du comité de pilotage, qui réunit direction et syndicats. Les agents qui ne respecteraient pas leur engagement de travailler le jour de la grève s'exposent à une sanction disciplinaire.