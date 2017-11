A.Fr. Les Premiers ministres belge et espagnol (photo) se sont rencontrés brièvement ce vendredi matin en marge du sommet social européen organisé à Göteborg, en Suède. C’est ce qu’a confirmé l’entourage de Charles Michel. Leur conversation a porté notamment sur les Agences européennes basées à Londres - pour lesquelles de nouvelles villes hôtes doivent être choisies lundi -, et sur la possible nomination de la commissaire générale de la police fédérale Catherine De Bolle à la tête d’Europol.