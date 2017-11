"On peut mettre en place une telle fusion seulement si on peut en prouver la valeur ajoutée. Cependant, une fusion n’est vraiment pas la solution miracle à tous les problèmes", estime le vice-président de la commission Affaires intérieures. Il attire également l’attention sur le fait que les chefs de corps des six zones se réunissent régulièrement pour analyser comment ils peuvent mieux collaborer. "On ne trouve pas de partisans, ni dans les corps, ni auprès des bourgmestres", ajoute-t-il.

Il préfère attendre les conclusions des trois experts qui ont reçu la mission de se pencher sur la problématique des zones de police. "D’ici l’été prochain, le rapport devrait être prêt, il serait donc raisonnable d’attendre les conclusions après les élections communales de l’année prochaine."