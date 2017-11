Dans les pays baltes, la Belgique fournira, de septembre à fin 2018, une compagnie de manœuvre de près de 230 militaires au bataillon multinational de l'Otan en Lituanie dans le cadre de la "présence avancée renforcée". Celle-ci consiste à déployer quatre bataillons multinationaux dans chacun des trois pays baltes et en Pologne, non loin de la frontière avec la Russie. Dès septembre, et durant quatre mois, quatre F-16 assureront le renforcement de la police aérienne ('Baltic Air Policing'), avec 50 militaires, à partir d'une base en Lituanie. Près de 45 personnes assureront durant trois semaines une mission de déminage en mer Baltique, au moyen d'un chasseur de mine, et le Godetia - avec un équipage de 90 militaires - y participera également pour une même durée.