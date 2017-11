La délégation catalane souhaite que l'Union européenne s'exprime de manière ferme sur les événements en Espagne. "Nous, Catalans, avons toujours cru dans les affaires européennes, mais nous nous sentons abandonnés. Les déclarations du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker selon lesquelles le gouvernement applique la loi amplifient notre déception. Mais ce n'est pas nouveau que les institutions européennes sont du côté de Madrid."

Pour Ramon Tremosa i Balcells, député européen au sein de la fraction libérale ALDE, l'Union européenne se détourne de deux principes de base. "Nous demandons que l'UE respecte ses propres traités. Les actions du gouvernement espagnol et les poursuites de la justice entrent en opposition avec la liberté d'expression et le droit de rassemblement. De plus, le gouvernement enfreint le principe de non-agression militaire sur son propre peuple."

De l'autre côté du rond-point Schuman, une trentaine de militants unionistes (pour l'unité de l'Espagne) s’était rassemblée. Il n'y a pas eu de débordements. Les bourgmestres catalans devaient tenir une conférence de presse à 17h au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (photo).