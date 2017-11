Bart De Wever soutient pleinement le ministre N-VA de l'Intérieur. "Si vous gardez le silence à un moment où des hommes politique sont jetés en prison parce qu'ils ne font que faire valoir leur point de vue, parce qu'ils ont une opinion et lorsqu’ il y a de la violence à l’encontre de civils, alors c'est de la négligence coupable".

Le président de la N-VA évoque l'emprisonnement de plusieurs ministres catalans. "C'est ce qui se passe ici, et nous ne devrions pas le tolérer dans aucun pays de l'Union européenne. Que l'on soit d'accord ou non avec les Catalans n' a pas vraiment d'importance. Vous n'enfermez pas des gens parce qu'ils exercent simplement leurs droits démocratiques. On ne fait pas ça, c'est tout. On ne le fait nulle part, et certainement pas dans l'Union européenne".

"Quant aux antécédents historique d’un parti, le Partido Popular ferait bien de se taire à ce sujet", a répliqué Bart De Wever évoquant la période franquiste. "Beaucoup de gens de ce régime sont encore responsables dans ce parti, qui ne semble apparemment pas avoir retenu beaucoup de leçons du passé", a ajouté le chef des nationalistes flamands, cité par la VRT.