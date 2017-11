La justice espagnole a décidé jeudi de placer huit ministres catalans en détention préventive. Un mandat d'arrêt européen a été émis contre Carles Puigdemont et quatre autres ministres qui séjournent encore en Belgique.

Geert Bourgeois se dit "choqué". "Enfermer des dirigeants démocratiquement élus, c'est aller plus d'un pont trop loin. Il faut résoudre les différends politiques via le dialogue et les instruments démocratiques tels que les élections."

Le ministre-président se tourne à nouveau vers l'UE. "Je suis abasourdi qu'une telle chose soit possible dans l'Europe contemporaine. Je lance donc - à nouveau - un appel pressant à toutes les instances européennes à agir et à chercher avec l'Espagne et la Catalogne des solutions démocratiques à cette crise."