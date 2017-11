Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga La bourgmestre de Molenbeek, Françoise Schepmans (MR), a pris jeudi une ordonnance de police interdisant demain/vendredi le rassemblement annoncé par les élus d'extrême droite flamand et néerlandais Filip Dewinter et Geert Wilders. Filip Dewinter a qualifié cette décision de stupide et a annoncé qu'il se rendrait malgrè tout à Molenbeek.