Il estime que c’est le moment le plus atroce de sa carrière politique. "Quand je vois Charles Michel, je me mets parfois à penser : j’aurais pu aussi être à sa place. Dans une carrière, cela n’arrive qu’une seule fois : la probabilité que nous nous retrouvions là ne se reproduira probablement plus."

Il se sentait surtout seul à ce moment-là et est tombé de haut : "La chute est assez profonde. Quand on est habitué pendant des années [à occuper les premiers postes], on remet les pieds sur terre. J’ai dû d’un coup tout rendre : je suis devenu formateur, mais sans bureau."