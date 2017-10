"Je suis venu à Bruxelles, capitale de l'Europe, et pas en Belgique", a expliqué le ministre-président catalan. "Je ne suis pas ici pour demander l'asile politique" mais par "liberté et sécurité", a déclaré Carles Puigdemont lors de la conférence de presse suivant l'annonce par le parquet espagnol qu'il lançait des poursuites pour "rébellion" contre le dirigeant séparatiste et son gouvernement. Il n'a pas précisé jusqu'à quand il resterait en Belgique. "Cela dépendra des circonstances".

Selon lui, c’est en étant dans la capitale de l’Europe qu’il peut expliquer au monde ce qui se passe en Catalogne. "Nous avons besoin de votre aide pour démontrer qu’il s’agit d’une question politique, et pas juridique".

Tout en disant ne pas vouloir se soustraire à la Justice espagnole, Carles Puigdemont a affirmé vouloir la combattre avec des arguments politiques, suivant la logique qui lui est, selon lui, opposée. Il se dit prêt à retourner en Espagne lorsqu’il aura des garanties de recevoir un procès équitable.