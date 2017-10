Le ministre-président catalan Carles Puigdemont donnera bien une conférence de presse en Belgique à 12h30, a confirmé son avocat Paul Bekaert. L'incertitude plane toujours sur le lieu de l'organisation de cette conférence de presse. La demande a été faite au Résidence Palace (photo), bâtiment géré par les services du Premier ministre Charles Michel, mais elle a été refusée.

Le contenu du message que délivrera Carles Puigdemont n'est pas plus clair. Certains évoquent la mise en place d'un gouvernement en exil à Bruxelles, d'autres le dépôt une demande d'asile.

"Je ne peux que me limiter à circonscrire les possibilités juridiques (d'une telle demande) en Belgique. Mais nous n'avons encore rien décidé, toutes les options sont sur la table", a répété mardi Maître Bekaert. "Il n'y a par ailleurs pas encore eu, non plus, de demande d'extradition en provenance de l'Espagne, donc nous avons encore le temps", a-t-il précisé.

La représentation catalane à Bruxelles n'était pas non plus en mesure d'apporter plus de détails mardi matin, indiquait l’agence Belga.