Mais le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) a fermement démenti, ce lundi après-midi, que Puigdemont se trouvait à Bruxelles sur invitation de la N-VA.

Les propos du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA, photo), ce week-end, ont créé la confusion et entrainé de vives critiques de divers membres de la majorité politique. Francken a en effet déclaré que Carles Puigdemont et d’autres Catalans pourraient demander l’asile politique et une protection en Belgique. Le Premier ministre Charles Michel demandait finalement à Francken de ne pas jeter de l’huile sur le feu.

Afin d’éviter un différend diplomatique avec l’Espagne, il appartient maintenant aux représentants des gouvernements fédéral et flamand d’éviter toute rencontre directe avec Carles Puigdemont. La VRT a appris de sources gouvernementale que la situation est actuellement gérée par le Premier ministre.