A.Fr. (avec Belga) Le vice-Premier et ministre des Affaires Etrangères Didier Reynders (photo) se rend ce samedi aux Etats-Unis pour une visite de cinq jours. Il doit participer à des événements aux Nations Unies à New York et rencontrer le Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson à Washington. Il y sera notamment question de sécurité et des enfants dans les conflits armés.