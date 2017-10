Selon une source gouvernementale citée par la VRT, le ministre Vandeput a "laissé pourrir le dossier" en ne tenant pas compte plus rapidement des sensibilités politiques. Lui-même et l'état-major de la Défense estiment que ce plan a été établi avec soin et est équilibré. Le ministre a toutefois qualifié l'information diffusée par la VRT de "tendancieuse" et de fausse".

"Je ne fermerai aucune caserne durant ma période au gouvernement. Aucune", a-t-il indiqué sur Twitter. Au micro de la VRT, il a affirmé qu’il n’y avait pas de plan pour fermer des casernes "à court terme".

D’après les observations dont dispose la VRT, le projet de fermeture résulte d’économies au sein de l’armée. Etant donné que les moyens de fonctionnement de la Défense ont été réduits ces dernières années, et que l’armée doit passer de 28.000 à 25.000 hommes, il reste peu d’autre choix que de fermer des casernes pour réduire encore les coûts. Mais le gouvernement est divisé à ce sujet.