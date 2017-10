A.Fr. Alors que les 27 chefs d’Etat et de gouvernement européens rassemblés ce vendredi en sommet à Bruxelles ont estimé que les négociations sur le divorce avec le Royaume-Uni n’ont pour l’instant pas permis d’engranger de progrès suffisants que pour entamer des discussions sur les relations futures, le ministre belge de l’Economie, Kris Peeters (photo), est inquiet. Il estime que si Londres et les 27 autres pays de l’Union européenne ne parviennent pas à un accord pour poursuivre leurs collaborations après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, le Brexit aura des conséquences catastrophiques pour l’économie belge, du point de vue des coûts supplémentaires et des pertes d’emplois.