Ce sondage effectué par l’entreprise KANTAR TNS pour le compte de la VRT, la RTBF, De Standaard et La Libre Belgique a été réalisé par téléphone auprès de 1.076 Wallons ayant le droit de vote et 753 Bruxellois entre le 11 septembre et le 5 octobre. La marge d’erreur est de 3,1%.