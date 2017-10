Si les élections fédérales avaient lieu aujourd’hui en Flandre, alors la N-VA resterait de loin le plus grand parti. Malgré le fait que le SP.A est dans l'opposition depuis 2014, le parti socialiste flamand continue de baisser. Par contre le parti d’extrême gauche, le PVDA dépasse pour la première fois le seuil électoral des 5%. Pour le reste, ce sondage n’indique pas de grands bouleversements.

Ce baromètre électoral d’octobre 2017 n’indique donc pas de grands changements dans le paysage politique en Flandre qui semble gelé. Les grandes tendances restent à peu près les mêmes avec une N-VA qui caracole toujours en tête. Le parti de Bart De Wever obtiendrait 28% soit plus que les 26,3% obtenus lors du précédent sondage d’avril dernier. Mais 4,4% de moins par rapport aux résultats des dernières élections législatives de mai 2014.

Le CD&V, resterait le second parti en Flandre et obtiendrait 19,4% soit un peu plus que les 18,6% des élections de 2014. Au cours des derniers sondages les démocrates-chrétiens se maintiennent toujours dans une fourchette entre 18 et 20% soit une position confortable au centre du jeu.

Par rapport au sondage précédent, l’Open VLD dépasse à nouveau les écologistes de Groen. Les libéraux flamands obtiendraient à présent 15,5% soit le même score que lors des élections fédérales de 2014.

Les Verts se maintiennent à 13,9 % soit un score légèrement inférieur à celui du précédent sondage, mais toujours supérieur de 5,3% à son score lors des dernières élections. Les Verts flamands sont donc clairement en hausse.

Quant aux socialistes flamands, ils semblent se maintenir dans une spirale négative. Le SP.A n’obtiendrait plus que 11% des voix soit 3% de moins qu’en 2014. Ces dernières années le parti de John Crombez a déjà perdu 4,8% dans les sondages et s’est fait dépasser par Groen.

A l’extrême gauche du SP.A, le PVDA augmenterait légèrement son score et dépasserait pour la première fois le seuil électorale de 5,1%.

Quant au Vlaams Belang il fait quasi du surplace. Avec 6,5%, le parti d’extrême-droite obtiendrait un résultat légèrement supérieur à celui de 2014 mais légèrement inférieur aux résultats du dernier sondage d’avril.