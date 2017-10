Les deux Premiers ministres ont également annoncé une "accentuation" de la coopération dans la lutte contre la radicalisation violente en milieu carcéral et sur le renseignement pénitentiaire, ainsi qu'un échange d'expérience dans la prise en charge des mineurs de retour de la zone irako-syrienne.

"La France et la Belgique ont été les deux pays européens le plus touchés par le phénomène des combattants terroristes étrangers, avec les conséquences dramatiques que l'on sait. L'une des menaces qui nous touche désormais de plein fouet est le retour de ces djihadistes en France et en Belgique. Parmi eux se trouvent de nombreux enfants. Leur prise en charge judiciaire, sociale, éducative voire sanitaire est un enjeu capital. Nous ne pouvons pas laisser ces enfants, parfois très jeunes, presque toujours traumatisés et endoctrinés, devenir des bombes à retardement pour nos sociétés", précise la déclaration.

Dans ce texte, Charles Michel et Edouard Philippe indiquent souhaiter la mise sur pied d'une "quadripartite ministérielle" au niveau des ministres de la Justice plus large, car associant également l'Espagne et le Maroc, "pour faire face ensemble au terrorisme islamiste".