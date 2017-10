La Belgique a déjà signé une lettre d'intention avec les Pays-Bas fin 2016, et plus récemment avec l'Allemagne en vue d'échanger des informations et de renforcer les contrôles face à ce que le Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides - qui a pris plus de 22.000 décisions sur des demandes d'asile en 2016 - qualifie de "problématique spécifique".

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA), souhaite pour sa part initier une collaboration européenne quant à la surveillance des réfugiés retournant dans leur pays d'origine pour une courte durée. Il mettra vendredi le sujet sur la table d'un conseil des ministres européens à Luxembourg.