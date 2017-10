Le Premier ministre a d’autre part annoncé ce mardi qu'il convoquerait un comité de concertation exceptionnel consacré à la mobilité. La date n'a pas encore été fixée, mais la réunion aura lieu dans les semaines qui viennent, a expliqué son cabinet sans autre précision.

"Le développement d'une mobilité durable et efficace est nécessaire. Il est urgent d'obtenir la clarté sur l'état réel des infrastructures et les conditions de leur entretien", a indiqué Charles Michel devant la Chambre, à l'heure où l'état des tunnels et viaducs bruxellois alimente la chronique. "Chacun a sa responsabilité", a-t-il ajouté, en évoquant le rôle de catalyseur que doit jouer le Pacte d'investissement lancé l'an passé par le gouvernement fédéral.

Le 20 novembre, le plan pluriannuel d'investissement pour le rail sera présenté aux Régions et sera ouvert à leur cofinancement. Il est notamment prévu d'améliorer l'accès au port d'Anvers et à l'aéroport de Charleroi. "La priorité, c'est le service aux navetteurs: sécurité, ponctualité et propreté. Le temps des gares somptuaires est révolu", a averti le Premier ministre.