"Peut-être à terme conviendra-t-il d'évaluer cette position en fonction des évolutions et de l'état des lieux", a déclaré Charles Michel ce jeudi à la Chambre, renvoyant au sommet européen des 19 et 20 octobre. Selon la même logique, interrogé par le Vlaams Belang sur la question de la reconnaissance de l'indépendance de la Catalogne, le Premier ministre a souligné qu'il n'était "pas question de s'exprimer sur un sujet qui à ce stade-ci n'est pas posé".

Il a rappelé que l'initiative catalane était "contestée par la Cour constitutionnelle espagnole". Il s'agira d'examiner les développements. "Mais il faut être conséquent, on ne peut pas dire qu'on veut un dialogue et préjuger de ses conséquences", a précisé le chef du gouvernement fédéral. Soutenant la cause indépendantiste catalane, la N-VA s'est retrouvée au cœur des questions parlementaires, accusée tantôt d'influer sur la ligne politique du gouvernement fédéral, au détriment de la construction européenne, tantôt de tenir un double discours, séparatiste à l'étranger, pragmatique en Belgique. "Ce n'est pas à l'Union européenne de prendre une initiative, pas plus que d'arbitrer l'ordre constitutionnel espagnol. Vous essayez de faire croire que vous pouvez jouer un rôle. En réalité, votre allié nationaliste vous pousse à vous mettre au-delà du concert européen sur cette question", a estimé le député Olivier Maingain (DéFI) à l'adresse du Premier ministre.