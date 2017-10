AP

A.Fr. (avec Belga) L’année 2016 a été la plus meurtrière jamais enregistrée en Afghanistan pour les civils, indique la mission d’assistance des Nations Unies (Manua) dans ce pays. Pourtant, le nombre de réfugiés afghans renvoyés dans leur pays par des Etats européens a presque triplé entre 2015 et 2016, dénonce Amnesty International ce jeudi dans son nouveau rapport. L’an dernier, la Belgique a lancé 41 retours forcés et 169 retours volontaires vers l’Afghanistan.