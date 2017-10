La N-VA a déposé au Parlement flamand une proposition visant à réserver un pourcentage des grands projets de logements des 104 communes flamandes où les prix de l'immobilier sont les plus élevés - ou qui affichent les taux d'immigration les plus élevés - à citoyens qui y vivent déjà ou à leurs enfants. "Nous sommes convaincus d'avoir élaboré une proposition qui franchira le cap de la Cour Constitutionnelle et de la Cour européenne de Justice", a commenté mardi le député flamand de la N-VA Lorin Parys (photo) dans l’émission De Ochtend de la VRT.



En 2013, la Cour constitutionnelle avait annulé une série de dispositions importantes du décret flamand relatif à la politique foncière et immobilière, alors âgé de 4 ans. La Cour avait annulé la disposition exigeant un lien suffisant entre les candidats acheteurs ou locataires avec la commune, mais également différents incitants fiscaux et mécanismes d’allocation de subsides. La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) avait déjà estimé, auparavant, que le décret limitait de manière disproportionnée les libertés fondamentales via la disposition exigeant que les candidats acheteurs ou locataires aient un lien suffisant avec la commune.