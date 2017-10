Jan Peumans (N-VA)

Président du Parlement flamand

Né à Maastricht, il est un fervent défenseur du bouddhisme et se rend régulièrement au temple bouddhiste à Tihange. Au niveau professionnel, il a été directeur marketing et stratégie pour la société de transport De Lijn entre 1991 et 2004. Il était membre de la Volksunie et est ensuite passé à la N-VA. Il est le président du Parlement flamand depuis 2009 et a déclaré qu’il ne se présenterait plus aux élections régionales en 2019 et fera ses adieux à ces membres.