"La Flandre se trouve actuellement dans une meilleure position qu’il y a un an", indiquait Geert Bourgeois en ouverture de sa quatrième Déclaration annuelle de politique générale devant le Parlement flamand, quelques jours seulement après que le gouvernement flamand se soit accordé sur le budget 2018. Il y a un an, la Flandre n’avait pas encore digéré l’annonce du Brexit, mais à l’heure actuelle le ministre-président se montre positif parce que les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne semblent moins rudes qu’escompté pour l’exportation flamande et l’emploi.

D’après Geert Bourgeois, les indicateurs économiques pointent vers une croissance et moins de chômeurs dans toutes les provinces et toutes les catégories d’âges. "Cette année et l’an prochain, on créera encore 66.000 nouveaux emplois".