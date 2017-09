" Depuis le coup d’Etat manqué du 14 juillet 2016, la Turquie connait une évolution politique dont la direction doit pouvoir être évaluée correctement. La Turquie est un acteur important dans un certain nombre de dossiers qui nous concernent directement en tant que Belges et en tant qu'Européens. Comme par exemple la lutte contre le terrorisme, les flux migratoires et les droits de l’Homme", précise la Chambre dans un communiqué

La délégation belge aura un échange d’idées avec les autorités turques à propos de ces dossiers. Les députés belges s’entretiendront avec des représentants de tous les partis politiques turcs et des institutions internationales établies en Turquie, mais aussi avec des représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales.