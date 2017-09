A New York, Charles Michel a abordé d’entrée de jeu la thématique environnementale et est revenu sur les catastrophes naturelles qui se sont abattues ces dernières semaines sur les Caraïbes et le Mexique. "Ces drames résonnent comme un coup de semonce. Le rappel de l'extrême urgence à agir, tous ensemble, contre le réchauffement climatique", a affirmé le Premier ministre, avant d'insister sur le devoir de léguer aux générations futures "une planète vivable et respirable, forte de sa diversité biologique" .

Le chef du gouvernement belge a ensuite plaidé pour le respect des libertés fondamentales et de l'Etat de droit sur l'ensemble de la planète. "Nous voulons un monde meilleur. Combattre sans relâche les injustices, les inégalités et toutes les formes de discrimination, qu'elles soient fondées sur la religion, la culture, la couleur de la peau ou encore les orientations sexuelles".

"Il s'agit, grâce au dialogue constant et inlassable, de défendre sans aucune complaisance les valeurs universelles. Pour chaque être humain. D'où qu'il vienne et où qu'il aille. Jamais et nulle part la rupture diplomatique n'a fait progresser les valeurs universelles. Rompre le dialogue c'est un acte lâche d'abandon de ceux qui se battent dans le pays pour plus de liberté", a poursuivi le Premier ministre.

Charles Michel a également insisté sur l'importance de la coopération internationale et du dialogue pour "un monde plus sûr". "Aucun continent n'échappe au fléau du terrorisme. Nourrir la haine, inoculer le poison de la division, voilà l'objectif macabre des terroristes" (…) "Il est nécessaire de remporter la bataille pour les valeurs universelles".