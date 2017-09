Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga "Moi et tout le gouvernement restons derrière la politique du secrétaire d'Etat Theo Francken", a indiqué jeudi à la Chambre le vice-Premier ministre N-VA et ministre de l'Intérieur Jan Jambon. En l'absence du Premier ministre Charles Michel et de Theo Francken, retenus à New York, le ministre Jambon était chargé de porter la parole du gouvernement après le tollé suscité par l'annonce d'une collaboration entre les services de Khartoum et leurs homologues belges visant à l'identification de ressortissants soudanais arrêtés au parc Maximilien.