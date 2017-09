Ce mercredi, le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Jean-Marc Nollet, a réclamé du Premier ministre Charles Michel - actuellement à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies - qu'il vienne s'expliquer "le plus vite possible" à la Chambre à propos de la "collaboration" entreprise entre la Belgique et le Soudan à la suite de l'accueil d'une délégation d'officiels soudanais pour identifier leurs compatriotes parmi les migrants arrêtés au parc Maximilien à Bruxelles.

"Mon collègue (le député) Benoît Hellings a demandé au Premier ministre de venir s'expliquer au parlement le plus vite possible sur ce que nous considérons comme une affaire très grave", a-t-il affirmé lors de l'émission Matin Première de la RTBF-radio, dont il était l'invité. Selon Jean-Marc Nollet, le Premier ministre "doit s'expliquer sur la collaboration entre la Belgique et un pays dictatorial".