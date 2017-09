Homme très populaire et très simple, Alfred Gadenne ne prenait jamais de vacances, consacrant son temps à sa ville et à son village de Luingne. Le collège communal qu'il présidait a rendu hommage à l'homme fort de l'entité en louant sa loyauté, son sens de la justice et de la gestion humaine.

"Proche de tous, Alfred laisse le souvenir d'une personne de qualité, infatigable, ne ménageant aucun effort pour que Mouscron reste, selon une expression qui lui était chère, une ville où il fait bon vivre".

Trois ans après le décès de Damien Yzerbyt suite à une terrible maladie, et un an après le suicide de Jean-Pierre Detremmerie, dans la foulée de l'affaire des finances occultes de l'Excelsior de Mouscron, c'est un autre dinosaure de la politique mouscronnoise qui disparait dans des circonstances tragiques.