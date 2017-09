Bart De Wever (46 ans) a donc obtenu cette majorité au conseil et se voit autorisé à briguer un cinquième mandat. Les candidats à la présidence du parti doivent déposer leur candidature avant le 13 octobre. Le vote est prévu du 6 au 13 novembre. Les résultats du premier tour seront connus le 18 novembre.

"Notre parti est en parfaite santé, nous sommes un grand parti populaire. Avec Jan Jambon et Theo Francken, nous avons deux hommes politiques parmi les plus populaires en Flandre. Ils sont le visage d’une politique différente en matière de sécurité et de migration, que le Flamand reçoit grâce aux voix qu’il a données à la N-VA", déclarait Bart De Wever ce samedi.