Ces réfugiés sont sélectionnés, contrôlés et préparés à la vie en Belgique. Theo Francken (photo archives) a souligné sa préférence pour le système de réinstallation. "Transférer de vrais réfugiés d'une manière sûre et légale, loin des filières illégales et du trafic d'êtres humains, c'est l'avenir. Cette façon de faire est aussi plus juste, parce que l'on aide les groupes les plus susceptibles et pas seulement les hommes robustes qui empruntent les routes dangereuses".



Même si la réinstallation fait son chemin - le nombre de pays d'accueil est passé de 14 en 2005 à 37 en 2016 -, le nombre de places disponibles ne permet pas de répondre aux besoins. L'an passé, 125.000 réfugiés ont pu en profiter, alors que le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies évalue les besoins d'accueil à 1,2 million de personnes.



"En comparaison avec le flux global de l'asile, la réinstallation est un phénomène relativement limité, parce que le flux illégal n'est pas encore sous contrôle", a souligné le Secrétaire d’Etat belge.