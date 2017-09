Le Gordelfestival qui est organisé depuis 2013 -après 32 édition du Gordel- est une manifestation sportive et culturelle au cours de laquelle Sport Vlaanderen, la province du Brabant flamand et la vzw De Rand veut réaffirmer et soutenir le caractère flamand de la ceinture verte formée par les communes de la périphérie autour de Bruxelles.

A l’origine il s’agissait d’une manifestation surtout communautaire mais aujourd’hui c'est plutôt d’un évènement sportif ludique et familial.