Le vice-premier ministre CD&V et candidat bourgmestre d'Anvers pour les communales de 2018, Kris Peeters, a "froncé les sourcils" quand il a lu la déclaration de Bart De Wever. "La stigmatisation dans cette manière de formuler les choses n'est pas à mon goût. Il y a des défis que nous devons résoudre à Anvers. Je pense au dialogue, sur les droits et les obligations, et la manière dont cela devrait se passer", a-t-il déclaré dans l’émission de "Terzake" (VRT).

Ce n’est pas la première fois que des propos Bart De Wever suscitent la polémique. Il y avait eu ses déclarations sur les berbères marocains, et sur le racisme qui serait "une conséquence et pas la cause des problèmes de notre société".

Une plainte avait été déposée par une association marocaine des Droits de l’Homme, mais jusqu’ici le bourgmestre d’Anvers n’a fait l’objet d’aucune poursuite car la plainte a été classée sans suite.