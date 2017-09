Zuhal Demir pense qu’une histoire semblable ne serait jamais arrivée à une jeune fille flamande "L’enseignante n’aurait pas toléré qu’une "Anne-Sofie" de 14 ans ait un mariage arrangé. Et à raison. Elle aurait appelé la protection de la jeunesse, la police. Et tout ça pour protéger l’enfant." La secrétaire d’État a demandé à son cabinet de contrôler l’affaire. Résultat : "L’enfant n’a pas été retrouvée et est sans doute mariée sans que personne n’agisse."

Zuhal Demir ne reproche rien à l’enseignante ou à l’organisation, mais parle d’un voile qui recouvre toute la société et lance un appel : "Avec cette histoire, je veux, en cette période de rentrée scolaire, demander aux enseignants de ne pas être aveugle à ces cris d’alarme d’enfants allochtones. Ne confondez pas "négligence coupable" avec tolérance".