Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) La députée flamande Ann Soete, l'une des figures de proue de la N-VA à Bruges, ne représentera plus ce parti au conseil communal et au Parlement flamand. L'élue ne souhaite pas figurer sur la même liste que Pol Van Den Driessche, dont elle juge le comportement déplacé envers les femmes.