Il est encore trop tôt pour dire si des actions vont avoir lieu. "Nous sommes en train de consulter notre arrière-ban. Je ne décide pas moi-même de mener ou non une action. Nous allons expliquer le contenu de l’accord d’été du gouvernement."

Rudy De Leeuw met toutefois en garde : "Il est évident que les inégalités vont s’accroître dans ce pays et que de plus en plus de personnes vont se retrouver dans une situation précaire. Il y a de plus en plus de travail interim, également dans le secteur public. Beaucoup travaillent à temps partiel et ne reçoivent pas de temps plein. Les contrats par jour et les flexi-jobs augmentent. Et donc les inégalités aussi."